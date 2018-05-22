Украина арестовала российское судно

Украина наложила арест на российское судно «Печора» за добычу песка на территории Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

«Это заочное решение Приморского районного суда города Одесса от 16 мая», — заявила агентству пресс-секретарь украинской прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

В прокуратуре считают, что судно-земснаряд «Печора» использовалось для незаконной добычи песка на территории ботанического заказника общегосударственного значения «Малое филлофорное поле». Он расположен в районе Каркинитского залива Черного моря, на территории Красноперекопского и Раздольненского районов Крыма.

По версии следствия, начиная с мая 2015 года судно совершило более 300 заходов в порты Крыма для выгрузки песка. Украинские правоохранители оценили нанесенный государству ущерб в 250 миллионов гривен (около 590 миллионов рублей).

Генеральный директор компании «Южморсервис», которой принадлежит судно, Тимур Гафуров сообщил, что «Печора» находится в порту приписки в Севастополе и что ему ничего не известно об аресте судна. Он добавил, что земснаряд не добывал песок в тех местах, о которых сообщает украинская прокуратура.

Украина не первый раз арестовывает российские суда из Крыма. В рамках этого же дела о незаконной добыче песка 10 апреля украинский суд арестовал другое судно — Seabreeze. В украинской прокуратуре Крыма сообщают, что у этого судна тот же владелец, что и у «Печоры».

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. Экипаж судна состоит из 10 граждан России, однако Киев считает их своими гражданами. Двое моряков смогли вернуться в Крым через территорию Белоруссии, прочие остаются на Украине. Капитану судна за «причинения вреда интересам государства» грозит до пяти лет тюрьмы.

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