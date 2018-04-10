Украинский суд арестовал добывавшее песок в Крыму российское судно

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, добывавшее песок для строительства моста в районе Керчи. Об этом в своем Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) осуществляется процессуальное руководство по факту «незаконной добычи» песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова») «на временно оккупированных территориях».

«Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ, что принадлежит кампании Trans Services Maritime», — сообщил Луценко. Добываемый судном песок используется «для незаконного строительства оккупантского моста» в районе Керчи.

«В то же время компания-расхититель без каких-либо проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности, с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины», — добавил генпрокурор.

Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик сообщила ТАСС, что судно сейчас находится в порту в Одесской области.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа на борту. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Украинский суд арестовал «Норд» 30 марта.

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