Экипаж арестованного на Украине крымского судна вновь не пустили в Россию

Экипаж арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» не смог попасть в Крым. Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

В ночь на понедельник команда пыталась попасть в Крым через украинский пункт пропуска «Чонгар». «Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Юридическая поддержка начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей», — сообщила Шевелева.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил телеканалу «112 Украина», что у членов экипажа не было с собой документов, которые удостоверяли бы их личности и которые были бы выданы на законных основаниях. «Граждане Украины вообще не имели никаких документов, удостоверяющих личность. Те документы, которые были выданы оккупационными властями в Крыму, являются незаконными. Что касается документов, которые удостоверяли бы их украинское гражданство, то у них при себе не было», — рассказал он. Чиновник подчеркнул, что в случае, если члены команды предоставят законные с точки зрения Киева документы, у них не будет препятствий для пересечения админграницы.

Слободян заверил, что пограничники не задерживали и не ограничивали действия членов экипажа, потому что не имели для этого оснований. «Пограничники сразу объяснили требования законодательства относительно пропуска граждан Украины через админграницу на территорию временно оккупированного полуострова. Я так понимаю, что представители дипкорпуса, которые принимают решения в этой ситуации в РФ, решили не тратить время, скажем так, на бесполезные беседы, потому что поняли, что проехать на полуостров у них не получится. Они развернулись и поехали куда-то на территорию Украины», — добавил он.

Предыдущую попытку покинуть территорию Украины экипаж судна «Норд» предпринял в ночь на воскресенье. Они пытались въехать в Россию через Харьковскую область, но пограничники отказались выпускать их из страны, поскольку те пытались покинуть Украину по ненадлежащим документам. По данным украинской погранслужбы, пассажиры вместо паспортов предъявили свидетельства на возвращение в Россию. «Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета», — заявили в ведомстве. За попытку нарушения государственной границы в отношении экипажа судна были составлены административные протоколы. В тот же день украинские власти дали гарантию, что члены экипажа российского судна «Норд» смогут покинуть страну через границу с Крымом.

Рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом, задержали в Азовском море в конце марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Больше недели команда провела на судне. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

Команду отпустили на свободу 7 апреля. Капитан судна, Владимир Горбенко арестован на два месяца за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

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