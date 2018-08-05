Пьяный российский капитан посадил корабль на мель у берегов Швеции

Капитана сухогруза BBC Lagos, посадившего его на мель у берегов Швеции, задержали за управление судном в нетрезвом виде. При досмотре у моряка обнаружили российский паспорт. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт.

«Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения», — пояснил он.

Отмечается, что судебное слушание по этому делу должно состояться не позднее 7 августа.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos везло 5 тысяч тонн пшеницы. Оно село на мель в пятницу, 3 августа, недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Сухогруз, согласно информации береговой охраны, направлялся из Литвы в Испанию. Он зарегистрирован на карибских островах Антигуа и Барбуда.

В 2017 году в Швеции задерживали россиян по той же причине. Тогда были арестованы капитан и штурман грузового судна с дизельным топливом, севшего на мель.

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