На Волге теплоход «Илья Муромец» со 130 пассажирами специально сел на мель

Теплоход со 130 пассажирами сел на мель на Волге в районе города Мышкин в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

«Он сделал это специально, так как возникли технические проблемы», — пояснили в ведомстве.

Эвакуация не проводилась, никто не пострадал. «Ситуация на контроле в МЧС, нет угрозы для граждан», — добавил собеседник агентства.

В ведомстве уточнили РИА Новости, что среди 130 пассажиров есть восемь детей. Также на борту находятся 50 членов экипажа. Кроме того, сообщается, что к теплоходу направляется буксир, который снимет его с мели.

По информации РЕН ТВ, судно называется «Илья Муромец». Согласно данным из открытых источников, этот теплоход построили в Германии, а в 2004-2005 годах он был полностью реконструирован.