«Илью Муромца» сняли с мели

Круизный теплоход «Илья Муромец», севший на мель в Ярославской области из-за технической неисправности, находится на ходу, сообщили ТАСС в диспетчерской Рыбинского района гидросооружений «Канала имени Москвы».

Неполадки были связаны с попаданием воды в топливную систему. Все необходимые работы завершены. Судно, отправившееся из столицы, продолжило путешествие в Казань.

По факту швартовки теплохода в необорудованном месте проводится проверка, рассказали агентству в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что «Илья Муромец» был на мели с полуночи 27 августа.

По данным областного главка МЧС, на борту находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей, и 50 членов экипажа. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. В экстренных службах отмечали, что «Илья Муромец» специально сел на мель из-за технических неполадок. На место инцидента был отправлен буксир.

Трехпалубный теплоход был построен в Германии в 1958 году по проекту 588, говорится на сайте судоходной компании «Цезарь трэвел». В 2004-м прошел полную модернизацию. На борту судна имеются каюты различного уровня комфорта, в том числе президентский люкс.