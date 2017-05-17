Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Волгоградской области

Теплоход, следующий из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург сел на мель на реке Шексна в Вологодской области. Об этом в среду, 17 мая, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Отмечается, что ЧП с пассажирским судном «Санкт-Петербург» произошло около 8:00 мск на 568 километре Волго-Балтийского водного пути. В результате произошедшего никто не пострадал. Утечки горюче-смазочных материалов, а также крена и деформации судна нет, уточнили спасатели. На борту находятся 166 человек, питанием и питьевой водой они обеспечены на 10 суток.

РИА Новости в ведомстве сообщили, что сначала капитан самостоятельно попытался снять судно с мели, однако это ему не удалось. К месту происшествия направлен буксир-толкач, который должен прибыть к полудню, а также спасатели и специалисты государственной инспекции по маломерным судам.

В августе 2016 года на реке Лена на мель сел теплоход «Степан Аржаков», на борту которого находились 98 пассажиров и 11 членов экипажа. Судно прибило к правому берегу из-за сильного бокового ветра. Спасатели вертолетами эвакуировали людей с теплохода.

