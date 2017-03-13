Суда Черноморского флота спасли у берегов Крыма сухогруз с украинцами

Суда Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в спасении сухогруза, севшего на мель к югу от Крымского полуострова. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев, передает «Интерфакс».

Экипаж судна River Eregli, шедшего под флагом Микронезии, состоит из семи человек, все они граждане Украины. По словам Трухачева, сухогруз следовал в Новороссийск из болгарского порта Бургас. 11 марта, когда он находился на траверзе южной оконечности Крымского полуострова, у него отказали главные двигатели. В результате River Eregli оказался обесточен, потерял ход и начал дрейфовать в сторону береговых отмелей.

После этого компания, представляющая интересы судовладельца, обратилась за помощью к ЧФ. Командующий флотом адмирал Александр Витко решил оказать содействие и направил к месту происшествия буксир МБ-174.

«К моменту прибытия буксира в район аварии, сухогруз River Eregli коснулся грунта и сел на мель у Южного берега Крыма в районе города Алупка. Учитывая возникшую ситуацию, к месту проведения спасательных работ для осмотра корпуса и дооценки состояния сухогруза было дополнительно направлено водолазное судно ВМ-154», — отметил Трухачев.

По его словам, аварийное судно при касании с грунтом пробоин не получило. Его сняли с мели и отбуксировали в Севастополь, где передали представителям береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

В ноябре прошлого года большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» помог украинскому рыболовецкому судну, потерявшему ход в Средиземном море. Российский корабль отбуксировал судно на якорную стоянку в районе греческого острова Гавдос.