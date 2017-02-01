Американский крейсер сел на мель в японском порту

Американский ракетный крейсер Antietam, предположительно, сел на мель и повредил гребные винты в японском порту Йокосука, который является одной из баз Седьмого флота ВМС США. Об этом сообщает издание Star and Stripes.

Инцидент с крейсером типа «Тикондерога» произошел во вторник, 31 января, когда он стоял на якоре в Токийском заливе. В результате произошла утечка в море примерно четырех тысяч литров гидравлического масла, заявил официальный представитель ВМС Клинт Рамсден.

Поврежденный корабль был успешно отбуксирован в порт. Пострадавших среди членов экипажа Antietam нет. В настоящее время, по словам Рамсдена, предпринимаются меры по ликвидации ущерба, нанесенного окружающей среде.

Сроки ремонта крейсера пока не называются, по факту ЧП начато расследование. При этом издание отмечает, что пока неясно, как происшествие скажется на отношениях США и Японии.

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22 ноября стало известно, что новейший американский эсминец Zumwalt сломался при прохождении Панамского канала. Корабль был отбуксирован на военно-морскую базу Родман в Панаме.

По предварительным данным, неисправность была связана с системами теплообмена в интегрированной силовой установке. Она обеспечивает электропитанием различные устройства эсминца, в том числе датчики и вооружение. Проблемы были устранены за неделю, 30 ноября он покинул Панаму.