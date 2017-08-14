Севший на мель контейнеровоз заблокировал вход в порт Антверпена

В порту бельгийского города Антверпен на мель сел контейнеровоз CSCL Jupiter под флагом Гонконга. Видео публикует RTBF. Судно направлялось в Гамбург. Инцидент произошел несмотря на нахождение на борту двух опытных лоцманов. Пришедшие на помощь буксиры не смогли сдвинуть CSCL Jupiter с места. В результате 336-метровый контейнеровоз перекрыл выход из акватории порта. Около 15 крупнотоннажных судов не могут в настоящее время покинуть порт или войти в него. Спасатели приняли решение дождаться прилива и повторить попытку снять судно с мели.