Россияне задержаны в Швеции за управление грузовым судном в пьяном виде

В Швеции задержаны капитан и штурман грузового судна с дизельным топливом, севшего на мель в субботу, 23 сентября, к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье страны. Об этом ТАСС сообщили в шведской полиции.

В ведомстве уточнили, что мужчины 35 и 50 лет — граждане России. Они обвиняются в управлении судном в нетрезвом состоянии. Кроме того, старшему из них «вменяется в вину грубая неосторожность».

80-метровое судно под флагом Фарерских островов направлялось из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн.

«В топливных баках судна находится 44 тысячи литров дизтоплива, которое не должно попасть в море. Наша задача заключается в принятии необходимых мер, с тем чтобы позднее судовладелец мог отбуксировать судно безопасным образом», — отметил руководитель спасательных работ Филип Лундгрен.

В Службе береговой охраны охраны Швеции полагают, что снятие судна с мели и его буксировка могут занять несколько дней.

Похожий инцидент произошел у берегов Швеции в июне 2014 года. В проливе Эресунн у шведского порта Хельсингборг на мель сел сухогруз, капитан которого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Судно, ходящее под флагом Мальты, смогло само выбраться и вернуться в гавань