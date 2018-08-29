В Киеве придумали план защиты от России в Азовском море

Для отражения «агрессии» России в Азовском море Украине следует разработать целый комплекс мер. С таким мнением в своей колонке на «Обозревателе» выступил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

Прежде всего Киеву следует провести «глубокий и разносторонний анализ сложившейся ситуации и разработать вероятные сценарии действий России».

Вторым шагом, по мнению Гайдука, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые "домашние заготовки" на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России»

«Что касается отражения военной агрессии с моря, то ее надо начинать от берегов противника. А для этого использовать все возможные способы и методы вплоть до применения сил специальных операций», — убежден Гайдук.

«Группировка, которая будет выполнять задачу на приморском фланге, должна быть разнородной. У руководителя этой группировки должна быть возможность маневра сил и компенсации недостатков одного вида или рода вооруженных сил другим. При этом необходимо вспомнить опыт Второй мировой [войны] — минные заграждения, минно-артиллерийские позиции, использование авиации в борьбе с морскими целями и многое другое. Малыми артиллерийскими катерами эту проблему не решить», — добавил он.

По его словам, противостояние на Азове может вылиться в полномасштабную войну, когда будут «исчерпаны все возможности гибридного воздействия России на Украину — политические, экономические, информационные, коррупционно-бизнесовые и другие».

29 августа сообщалось, что Украина приняла решение нарастить военное присутствие в Азовском море. В ближайшее время Киев увеличит корабельную группировку в регионе, силы морской пехоты и артиллерии. Представители ВМС страны сообщили, что такие меры необходимы «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

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