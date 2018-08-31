На Украине пообещали уничтожить российский флот за пять минут

Украина располагает силами, способными в течение нескольких минут уничтожить российские корабли в Азовском море. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, [станет ясно, что] при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за пять-десять минут», — отметил парламентарий.

Береза уверен, что Киев обладает средствами, позволяющими противостоять российским ВМС. «Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически все у нас — и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», — указал депутат.

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«Распределение моря, которое было во времена предыдущих президентов, не в пользу Украины, и здесь [президент Украины Петр] Порошенко должен поставить задачу министерству иностранных дел: что нам надо разрывать, как защититься, где апеллировать к международным институтам, где апеллировать к нашим партнерам, а где подавать иски в международные суды», — добавил Береза. Он считает, что Киев должен разорвать все договоры, которые не соответствуют интересам Украины.

29 августа сообщалось, что Украина приняла решение нарастить военное присутствие в Азовском море. В ближайшее время Киев увеличит корабельную группировку в регионе, силы морской пехоты и артиллерии. Представители ВМС страны сообщили, что такие меры необходимы «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

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