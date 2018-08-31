Россия попросила США прекратить вступаться за бесчинствующих на море украинцев

Посольство России в США призвало Вашингтон перестать вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных». Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства в Facebook.

«Госдеп озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно. Госдеп [...] замалчивает факты украинского пиратства. Например, захват траулера "Норд" украинскими пограничниками. Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин"», — заявили дипломаты.

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных», — резюмировали представители дипмиссии.

30 августа начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов. «Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе», — сказала она, добавив, что американское внешнеполитическое ведомство призывает Россию «прекратить кошмарить международное судоходство».

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

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