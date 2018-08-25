Представителей ОБСЕ пустили к морякам задержанного на Украине российского судна

Делегация миссии ОБСЕ посетила порт Херсона, где находится задержанный российский танкер «Механик Погодин», и смогла пообщаться с его командой. Об этом сообщается на сайте компании «В.Ф. Танкер».

По информации оператора судна, экипаж чувствует себя хорошо и обеспечен всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами. Моряки могут связываться с родственниками и близкими в любое время суток и при необходимости покинуть судно. Танкер готов отплыть из порта как только получит на это разрешение.

Отмечается, что инспекторы ОБСЕ не приняли приглашения подняться на борт судна, так как их полномочия распространяются только на территорию Украины. Предыдущий визит к команде российского танкера был заблокирован Службой безопасности Украины (СБУ).

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

18 августа заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер заблокировали в порту Херсона на три года. По его словам, действия экипажа, который не пустил на борт портовую инспекцию, были незаконными, поэтому моряки понесут за это ответственность.

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