Экипаж «Механика Погодина» отбился от незаконной проверки украинскими властями

Экипаж незаконно задержанного в украинском порту Херсон танкера-химовоза «Механик Погодин» не пустил на борт портовую инспекцию. Об этом агентству ТАСС рассказал представитель компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».

«Инспекция портового контроля на судно допущена не была в связи с отсутствием правовых оснований для проведения проверки», — уточнили в компании.

16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. Сначала группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проверить судно, не объяснив цели проверки и не предъявив документы. Позднее 11 человек представились экологами и попытались подняться на борт, предъявив документ об анонимном звонке на горячую линию, на основании которого предполагалось провести проверку по соблюдению требований экологической безопасности.

17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.

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