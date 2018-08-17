Киев задумал конфисковать и продать застрявший на Украине российский танкер

Украина может конфисковать российский танкер-химовоз «Механик Погодин», который сейчас заблокирован в порту Херсона. Об этом в пятницу, 17 августа, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТАСС.

«Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка для того, чтобы покрыть убытки», — отметил он.

Также Омелян объяснил блокирование танкера в херсонском порту. «Мы зафиксировали, что [cудно] заходило в закрытые [Украиной] порты Крыма, а потом оно попало на Украину. Поэтому это абсолютно логичная реакция. Все знают, что в случае захода в закрытые порты Крыма, Украина будет предпринимать санкции к собственникам и к самими судам», — отметил министр, подчеркнув, что «так будет с каждым».

Компания-оператор судна «В.Ф. Танкер» заявила, что «Механик Погодин» не заходил в крымские порты. «Члены экипажа также не участвовали в каких-либо рейсах в крымские порты с момента постройки в 2011 году. Это продолжение поиска украинской стороной какого-то объяснения задержания судна», — сообщил представитель компании.

17 августа на сайте «В.Ф. Танкер» было размещено сообщение, в котором говорилось, что экипаж «Механика Погодина» пресек две попытки незаконного проникновения на судно. «16 августа в 13:30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была», — сообщили в компании.

В тот же день еще 11 человек, прибыв к судну, представились экологами и попытались проникнуть на судно. Эти люди предъявили документ об анонимном звонке на горячую линию, на основании которого предполагалось провести проверку по соблюдению требований экологической безопасности. Группа на танкер допущена не была.

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.

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