Владельца задержанного на Украине российского судна допросит СБУ

Служба безопасности Украины допросит владельца задержанного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин». Допрос назначен на 28 и 29 августа. Об этом сказано в заявлении компании-судовладельца ООО «В.Ф. Танкер».

Владельцу вручили «два документа на иностранном языке» и объяснили, что он проходит свидетелем по «универсальному» уголовному делу. Представитель судовладельца сообщил, что речь идет о необходимости срочно покинуть территорию Украины.

«Таким образом спецслужбы Украины по-прежнему уклоняются от обсуждения правовых основ задержания судна. Они пытаются создать неприемлемые условия для переговоров, объясняя свои действия не формальными причинами, а примитивным шантажом, якобы связанным с задержанием украинского судна Россией», — отмечают в компании.

«В.Ф. Танкер» добавил, что «универсальное» уголовное дело было открыто в 2014 году по статьям «нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины», «злоупотребление властью» и «госизмена».

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

18 августа заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер заблокировали в порту Херсона на три года. По его словам, действия экипажа, который не пустил на борт портовую инспекцию, были незаконными, поэтому моряки понесут за это ответственность. 25 августа стало известно, что представителям ОБСЕ разрешили посетить порт Херсона и пообщаться с командой «Механика Погодина».

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