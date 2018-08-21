СБУ запретила представителям ОБСЕ посетить задержанный российский танкер

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли попасть на борт задержанного на Украине российского танкера-химовоза «Механик Погодин». Об этом сообщается на сайте международной организации.

«17 августа СММ отреагировала на сообщения о танкере «Механик Погодин», пришвартованном в порту на юго-западной окраине города Херсон. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил наблюдателям, что им необходимо получить предварительное разрешение администрации порта на доступ к объекту. СММ будет следить за этой ситуацией», — говорится в отчете миссии.

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

18 августа заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер заблокировали в порту Херсона на три года. По его словам, действия экипажа, который не пустил на борт портовую инспекцию, были незаконными, поэтому моряки понесут за это ответственность.

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