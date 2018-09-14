Украинский катер в Азовском море перехватили российские пограничники

Российские пограничники перехватили украинский катер в Азовском море. Видео маневра опубликовала на YouTube Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, экипаж российского пограничного катера сообщил, что следует по заданию, однако после этого изменил курс и направился к украинскому катеру. Госпогранслужба отметила, что российский катер «совершал опасные маневры» и приблизился к их судну на несколько метров.

9 сентября Военно-морские силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. «Украинский военный портал» со ссылкой на Генштаб сообщал, что всего на Азов отправят три таких катера.

Украина приняла решение усилить военное присутствие в Азовском море в конце августа. Власти опасаются, что Россия перекроет стране доступ к морю.

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