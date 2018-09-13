На Украине рассказали о страхах России на Азовском море

Россия боится начать военную операцию в Азовском море, поскольку может понести большие потери. С таким мнением в своем блоге на «Апострофе» выступил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Конечно, потенциал Вооруженных сил Российской Федерации значительно мощнее, чем у наших Вооруженных сил. Но России известно, что она понесет очень большие потери в случае военной операции на Азовском море, и поэтому сейчас не идет на такой сценарий», — уверен он.

Романенко полагает, что России сейчас «более выгодно использовать украинские выборы (президентские выборы в этой стране запланированы на март 2019 года — прим. «Ленты.ру»), а также возможности "пятой колонны"».

«Для них это — более рациональный, эффективный и наименее затратный способ. Но, как всегда, Россия не может показать, предложить ничего существенного в социальной, экономической и других сферах, кроме военной. Поэтому они и применяют военные инструменты», — добавил он.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что ВМС Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Увеличение своего присутствия в этой морской зоне Киев анонсировал в конце августа. Украинское руководство опасается военно-экономической блокады со стороны России.

29 августа на Украине заявили о разработке плана для отражения «агрессии» России в Азовском море. По мнению бывшего командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, прежде всего Киеву следует разработать вероятные сценарии действий России. Вторым шагом, отмечает он, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые "домашние заготовки" на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!