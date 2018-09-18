В Киеве нашли способ заставить Россию пойти на уступки

Создание Украиной военно-морской базы на Азовском море заставит Россию пойти на уступки. Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Россия там создала свою корабельно-катерную группу, которая насчитывает 40 единиц техники на вооружении, а также ракеты типа американских "Томагавков" под названием "Калибр". Россия укрепляет свои милитаристские возможности, и не исключается возможность или попытка осуществить десант на украинское побережье Азовского моря в районе Мариуполя или Бердянска», — указал Богдан.

По его мнению, Киев способен создать в регионе военно-морскую базу, которая будет «серьезным оппонентом России в Азовском море». «Наш агрессивный террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют. Главное — убраться из Донбасса и Крыма», — убежден генерал.

Богдан признал, что мощность российского флота гораздо больше украинского, однако из-за мелководья в Азовском море России не удастся использовать свои силы на полную мощность. Кроме того, эксперт считает, что укреплению Военно-морских сил Украины будут помогать западные партнеры.

16 сентября украинский кабмин сообщил, что Киев намерен построить военно-морскую базу в Азовском море до конца 2018 года. «Украинское военно-морское присутствие в Азовском море усиливается. В Бердянске спущено на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины», — отчитались политики. Отмечалось, что база — «необходимое условие для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе».

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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