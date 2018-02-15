Украина подаст на Россию в суд ООН

Украина подаст в суд ООН в Гааге иск против России. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Держу в руках наш меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении Россией наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», — написал Климкин.

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Министр отметил, что иск будет направлен в суд 19 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия собирается заморозить добычу на Одесском газовом месторождении в крымской шельфовой зоне из-за иска Киева против Москвы в международный арбитраж о защите морских прав.

Рекомендация прекратить добычу на месторождении была якобы выдана в МИД России. Источник РБК уточнил, что это тактический ход, чтобы снять претензию Украины в рамках разбирательства о якобы ведущейся Россией неразрешенной хозяйственной деятельности на полуострове. Вопрос о передаче Украине газового месторождения не стоит.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство в отношении России, заявляя что Москва нарушила права Киева на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в морских зонах возле Крымского полуострова. Россию обвинили в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море. Украинская сторона требовала прекратить нарушения и компенсировать ущерб.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Кроме того, Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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