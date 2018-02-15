Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

Россия собирается заморозить добычу на Одесском газовом месторождении в крымской шельфовой зоне из-за иска Киева против Москвы в международный арбитраж о защите морских прав. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральных и крымских органах власти.

По информации издания, рекомендация прекратить добычу на месторождении была выдана в МИД России. Как сообщил источник РБК, это является тактическим ходом, чтобы снять претензию Украины в рамках арбитража о том, что Россия якобы ведет на полуострове неразрешенную хозяйственную деятельность. Источник подчеркнул, что вопрос о передаче Украине газового месторождения не стоит.

«В МИДе решили: если мы там (на Одесском месторождении) деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — сказал источник, пояснив, что «нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины».

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По информации издания, российская сторона пыталась урегулировать вопрос об Одесском месторождении во внесудебном порядке. В частности, по информации источников, Киеву предлагалось для управления месторождением и продажи газа создать СП, но украинская сторона запросила слишком высокую цену, на фоне которой дешевле поставлять газ по уже построенному трубопроводу Кубань — Крым из материковой части России на территорию полуострова.

В конце прошлого года агентство EurAsia Daily сообщило со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, что «Черноморнефтегаз» заморозит добычу на Одесском месторождении с 1 июля 2018 года.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство в отношении России, заявляя что Москва нарушила права Киева на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в морских зонах возле Крымского полуострова. Также был поднят вопрос об использовании природных ресурсов континентального шельфа. Украинская сторона требовала прекратить нарушения и компенсировать ей ущерб.

Одесское месторождение — газовое месторождение на шельфе Черного моря. От него идет подводный газопровод до Крыма, месторождение обеспечивает территорию полуострова почти половиной собственной добычи газа. Оно было открыто в 1980-х годах, однако добыча на нем началась в 2012-м.

После референдума в Крыму в 2014 году, на котором жители полуострова большинством проголосовали за воссоединение с Россией, месторождение вместе с другими активами перешло под контроль «Черноморнефтегаза». Месторождение располагается ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма — 130 километров против 155 километров. В связи с этим позицию России в рамках спора с Украиной оценивают как юридически слабую, отмечает издание.

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