Украинские военные похвастались невидимыми бронекатерами

Командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Военно-морских сил ВСУ Александр Регула заявил, что его корабль невидим для российского флота. Об этом он рассказал агентству «Укринформ».

По его словам, катера «Кременчуг» и «Лубны» сопровождали корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовском море, и при этом оставались «невидимыми» для российского флота, поскольку обладают «специальной геометрией, радиопоглощающими обводами корпуса и покраски катера».

«Я смотрел российские новости... Ну, о катерах ничего не говорили», — сказал Регула.

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«Когда я ночью подходил к боку одного тральщика, они играли боевую тревогу. Потому что они меня увидели, когда я уже был рядом. Они начали судорожно по палубе бегать, думать, что делать – но я уже был возле них», — похвастался он.

Он также рассказал, как чуть не перехватил российский тральщик: «Он пытался сблизиться с "Донбассом". Мы его начали окружать и прижимали к берегу, к нашему. Но поскольку у него скорость выше, чем у нас, он стал и спрятался за большой корабль. Если бы не это, мы взяли бы его».

24 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море.

Напряжение между Москвой и Киевом в этом районе стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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