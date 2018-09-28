Украина бросит американские катера против России

Два патрульных катера класса «Айленд», переданные Украине США, будут перевооружены и направлены в Азовское море. Об этом в своем Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«США передали Украине два катера класса "Айленд", которые будут дооснащены оружием. Они идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия в Азовском море. (...) Они еще 25-30 лет будут служить нашим военно-морским силам, будут охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию. Верю, что и в украинском Крыму», — написала она.

Президент Украины Петр Порошенко принял в дар катера 27 сентября. Церемония передачи кораблей состоялась на базе береговой охраны США «Балтимор». Глава государства в ходе церемонии заявил, что США остаются лидерами в поддержке вооруженных сил Украины.

О грядущей передаче катеров Drummond и Cushing класса «Айленд», построенных в 1988 году и выведенных из состава береговой охраны, сообщалось 26 сентября. По информации Marine Traffic, Drummond еще остается в строю, хотя и выходил последний раз из порта в марте 2016 года.

Официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон заявил ТАСС, что Киев заплатил за катера девять миллионов долларов. В эту сумму входит модернизация катеров, а также их транспортировка на Украину. «В течение следующих пяти месяцев пройдет реконструкция этих катеров в Балтиморе. После модернизации специалисты Береговой охраны США в течение трех месяцев проведут комплексное обучение 35 членов экипажа, которое включает тренировки в море. Кроме того, Командование ВС США обеспечит транспортировку катеров и поможет вернуть их в строй по прибытии на Украину. США предоставят полную поддержку в обслуживании кораблей, включая поставку запчастей», — сообщил Пэхон.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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