Украина получит от США оружие на сотни миллионов долларов

Конгресс США одобрил выделение Украине в 2019 году военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне на странице в Facebook.

«Палата представителей одобрила ранее согласованный с сенатом проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", который предусматривает выделение 250 миллионов долларов для помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении посольства. Отмечается, что в 2019-м США выделит стране на 50 миллионов долларов больше, чем в текущем году.

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Выделенные деньги пойдут на предоставление Украине летальных видов вооружения, замены ранее поставленного оружия и военных товаров, логистической поддержки, проведения военных учений. США также продолжат оказывать стране разведывательную поддержку.

Для вступления закона в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Накануне, 26 сентября, стало известно о передаче Береговой охраной США Украине двух списанных катеров.

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