Украина захотела американские системы ПВО

Киев запросил у Вашингтона системы противовоздушной обороны стоимостью 750 миллионов долларов за единицу. Всего для украинской армии необходимо три комплекса, сообщил в эфире местной радиостанции «Новое время» чрезвычайны и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — пояснил он.

Дипломат добавил, что Украина также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрспайперских системах.

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По словам Чалого, этот вопрос обсуждался на встрече президентов Украины и США в Брюсселе на саммите НАТО, а также в беседе украинской делегации с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В июле сообщалось, что Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов на развитие оборонного сектора.

Ранее Киев закупил у Вашингтона противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. О каком количестве единиц техники идет речь, не уточняется, но ранее СМИ сообщали, что Украина намерена приобрести 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

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