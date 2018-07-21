США вложились в оборону Украины

Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов на развитие оборонного сектора. Об этом сказано в аккаунте Facebook посольства Украины в США.

«Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 миллионов долларов на цели усиления безопасности и обороны в 2018-м бюджетном году. Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении. В посольстве отметили, что этот шаг отчетливо показывает неизменную позицию США по поддержке Украины против «российской агрессии».

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В Пентагоне подчеркнули, что с 2014 года США выделили на оборону Украины более одного миллиарда долларов, передает CNN. Структуры в министерстве обороны Соединенных Штатов уже начали заключать контракты на поставку военной техники.

12 июля стало известно, что Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий государственным оборонным предприятиям не погашать задолженность перед российскими покупателями. Действие закона касается предприятий, входящие в состав госконцерна «Укроборонпром», которые не смогли поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций, наложенных Петром Порошенко.

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