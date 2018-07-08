Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО

У Украины есть «суперход», который позволит ей вступить в НАТО, несмотря на существующие территориальные проблемы. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Суперход — это разместить на территории Украины, например, базу национальной системы ПРО [противоракетной обороны] Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция», — рассказал он.

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По его словам, пока у Украины есть неурегулированные территориальные проблемы, вступление в НАТО стране «не светит», такие меры помогут приблизить принятие решения. Однако Бадрак не уверен, что западные союзники решатся на такое. «Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом», — указывает эксперт.

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения полагает, что размещение американских баз на территории Украины возможно при комплексной работе органов власти, диаспоры и лоббистов в США.

Украина отказалась от своего внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в НАТО.

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