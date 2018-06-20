Украина придумала новый метод сдерживания «агрессии» России

Украина должна создать стратегическое оружие сдерживания, чтобы противостоять «агрессии» со стороны России. С таким заявлением в интервью «Интерфаксу» в среду, 20 июня, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это неблизкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии», — поведал он.

Турчинов считает, что «пацифизма, который был в конце прошлого века, уже нет и, наверное, не будет». «Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан», — полагает Турчинов. «Никто не имеет ни морального, ни юридического права не позволить Украине реализовать такую инициативу», — уверен секретарь СНБО.

Материалы по теме Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится

Также Турчинов обвинил Москву в стремлении дестабилизировать ситуацию на Украине. «Одна из главных задач России — это внутренняя дестабилизация нашей страны. Они понимают, что у них нет сегодня возможности безнаказанно, без жесткого сопротивления обеспечить свое военное наступление. Поэтому их главный приоритет — попытаться взорвать ситуацию на Украине изнутри. Посеять панику, хаос, сломить готовность украинцев к сопротивлению. Для этого используется широкий арсенал средств — от информационной войны до банального террора», — рассказал он.

В качестве примеров «российской дестабилизации Украины» он привел убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и снайперши Амины Окуевой, а также якобы готовившееся покушение на журналиста Аркадия Бабченко. «Все это — звенья одной цепи», — полагает Турчинов.

Приоритетным направлением расширения военно-технического сотрудничества Украины со стратегическими партнерами станет усиление средств противовоздушной обороны (ПВО), добавил он. Тема усиления ПВО для украинского руководства является очень важной, поскольку не исключена вероятность применения Россией военной авиации в случае обострения вооруженного конфликта.

«Широкомасштабный конфликт в первую очередь будет отличаться от ситуации на востоке Украины использованием Воздушно-космических сил РФ, в том числе штурмовой авиации, крылатых ракет. И для нас тема ПВО, защиты важных стратегических объектов страны от этой угрозы очень важна. Мы изучаем в деталях масштабное применение Россией ВКС в Сирии, их сильные и слабые стороны и понимаем, насколько это может быть серьезной проблемой», — заключил Турчинов.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!