Киев похоронил процесс завершения войны в Донбассе

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Процесс по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины не решает сложившихся проблем и создает ситуацию замороженного конфликта. С таким заявлением в четверг, 7 июня, выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Интерфакс».

«Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — сказал глава МВД.

По мнению Авакова, переговоры относительно урегулирования должны основываться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.

В свою очередь, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов полагает, что альтернативы этому процессу сейчас нет. «Минск не обеспечивает конкретного результата деоккупации этих территорий (неподконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей Украина считает оккупированными Россией — прим. «Ленты.ру»). Однако есть другая проблема — альтернативы минским переговорам сегодня также не существует. Это - единственная площадка, где происходит разговор без оружия между украинской и российской сторонами», — цитирует его «Укринформ».

Турчинов также уверен, что проблема минского процесса заключается «в нежелании [президента России Владимира] Путина уйти из Украины». По его словам, Путин намерен «усиливать дестабилизационные факторы в Украине».

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