Кремль прокомментировал предложение перенести из Минска переговоры по Донбассу

Место проведения переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, которые проходят в Минске, не имеют большого значения, главное — чтобы минские соглашения соблюдались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 января. Его слова передает РИА Новости.

«Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату", собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом», — сообщил Песков журналистам. Он также подчеркнул, что сторонами в конфликте являются Киев и непризнанные Донецкая и Луганская республики.

Во вторник, 16 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом. В четверг он выступил на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Назарбаев обсудил с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом перенос из Минска переговоров по мирному процессу на Донбассе.

По словам главы республики, минский процесс в тупике, так как стороны не могут прийти к согласию. Он также добавил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров. Президент также выступил за введение миротворческих сил на территорию восточной Украины.

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