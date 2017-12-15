В Киеве открестились от тайных переговоров по судьбе Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию об участии в переговорах по экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина».

Заместитель главы МИД Василий Боднар сообщил, что министерство не проводило встреч с представителями грузинской стороны по вопросу выдворения из страны бывшего губернатора Одесской области. Он пояснил, что взаимодействие с Грузией находится в его компетенции, однако «никаких контактов по линии МИД не было». Такого рода запросы проходят по линии министерства юстиции на Генеральную прокуратуру. МИД не присутствует в этом процессе, отметил замминистра.

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В четверг, 14 декабря, грузинский телеканал «Рустави 2» сообщал, что украинцы в Минске ведут тайные переговоры с главой Службы государственной безопасности Грузии Вахтангом Гомелаури об экстрадиции Саакашвили. На лидера партии «Движение новых сил» на родине заведено четыре уголовных дела.

8 декабря Саакашвили задержали в Киеве за попытку организации государственного переворота, но через три дня он был освобожден судом под поручительство народных депутатов. На Украине политик подозревается, в том числе, в финансировании акций протеста на деньги соратников бывшего главы государства Виктора Януковича.

Министерство юстиции Украины в сентябре сообщало, что грузинская сторона предоставила документы на экстрадицию Саакашвили на родину. Запрос был передан в Генеральную прокуратуру для проведения проверки. На данный момент прокуратура проверку не завершила и сведений не предоставила.

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