Судьбу Саакашвили решат в Минске

В Белоруссии проходят тайные переговоры по экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию, сообщает «Рустави 2».

По информации грузинского телеканала, глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и представители украинской стороны приехали в Минск для обсуждения вопроса выдачи Саакашвили. Кто представляет Киев, не уточняется.

По официальной версии, как пишет «Грузия Онлайн», Гомелаури приехал в Белоруссию на празднование 100-летия создания органов местной госбезопасности.

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Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря за попытку организации государственного переворота, но через три дня он был освобожден. Прокуратура ходатайствовала о заключении Саакашвили под домашний арест, однако суд оставил его на свободе под поручительство народных депутатов. На Украине политик подозревается, в том числе, в финансировании акций протеста в Киеве на деньги соратников бывшего главы государства Виктора Януковича.

Грузия трижды запрашивала у Киева экстрадицию Саакашвили, на родине на него заведено четыре уголовных дела.

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