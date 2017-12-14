Путин рассказал о плевке Саакашвили в лицо украинцам и грузинам

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Действия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили являются «плевком в лицо грузинского народа и украинского народа». Такое мнение в ходе ежегодной большой пресс-конференции высказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что делает Саакашвили, — это плевок в лицо грузинского народа и украинского народа», — отметил Путин. «И Украина все это терпит. Так жалко на это смотреть, просто сердце кровью обливается», — добавил он.

«Он же был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец". А что, на Украине нет настоящих украинцев?» — задался вопросом Путин.

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Ранее в декабре Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство Украины. Он подчеркнул, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны, так как, по его мнению, возглавлять страну должен только украинец, который родился и вырос в этой стране. «Я прожил больше 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — отметил Саакашвили.

11 декабря Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили. Ему инкриминировали «покушение на преступление». В свою очередь, бывший губернатор Одесской области называл себя пленником украинского олигархата.

Первую попытку задержать Саакашвили Служба безопасности Украины предприняла 5 декабря. Однако сторонники политика окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили его. Второй раз Саакашвили задержали 8 декабря.

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