Пескова рассмешил вопрос об эвакуации Саакашвили с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией воспринял вопрос о возможной эвакуации бывшего президента Грузии, а также бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины. Его слова во вторник, 12 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это я уже оставляю без ответа такие вопросы», — рассмеялся Песков на просьбу прокомментировать высказывание Саакашвили о том, что Владимир Путин пришлет за ним самолет в случае, если суд докажет, что он агент ФСБ.

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Однако в Кремле «с большим волнением» наблюдают за заявлениями бывшего президента Грузии, подчеркнул Песков. «И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — заявил он журналистам.

11 декабря Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили. Ему инкриминировали «покушение на преступление». Сам бывший губернатор Одесской области называл себя пленником украинского олигархата.

Первую попытку задержать Саакашвили Служба безопасности Украины предприняла 5 декабря. Однако сторонники политика окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободив его. Второй раз Саакашвили задержали 8 декабря.