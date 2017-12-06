Саакашвили объявили в розыск на Украине

Бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом в среду, 6 декабря, в Twitter сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры страны Лариса Сарган.

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По словам Сарган, политика подозревают в «покушении на преступление», «совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией» и «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Проведение розыскных мероприятий поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры Украины, политик устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал эти обвинения наглой ложью. Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился политик, и взломали дверь машины, после чего вызволили бывшего грузинского президента.