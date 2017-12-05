Саакашвили пообещал вернуть наручники в СБУ

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сохранил надетые на него во вторник наручники как сувенир и вернет их сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал перед своими сторонниками у Верховной Рады, передает РИА Новости.

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По словам опального политика, он отдаст их, «когда придет время». Он хотел бы, чтобы силовики надели их на президента Украины. «Когда ехал в этом автозаке с СБУшниками, вы бы видели, как они плохо говорили о Порошенко и с таким удовольствием они на него наденут наручники», — сказал он.

Утром 5 декабря политик был задержан СБУ в центре Киева, но через несколько часов его освободили сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился Саакашвили, и взломали дверь машины, после чего вызволили бывшего грузинского президента.

