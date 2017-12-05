Сторонники Саакашвили под крики «Порошенко фашист!» подрались с силовиками

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после задержания политика подрались с силовиками. Об этом сообщает портал «Страна».

Отмечается, что активисты заблокировали микроавтобус полиции, куда посадили Саакашвили. Сторонники бывшего губернатора с криками «Ганьба!» [Позор!] и «Порошенко фашист» попытались оттеснить силовиков. Прозвучали взрывы нескольких петард.

Сотрудники Службы безопасности Украины 5 декабря задержали Михаила Саакашвили. Как сообщается на сайте ведомства, политик задержан в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности.

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В свою очередь, адвокат Павел Богомазов сказал, что задержанного обвиняют в попытке свержения конституционного строя, передает ТАСС. По данным агентства УНН, речь идет о протестных акциях с участием Саакашвили, деньги на которые якобы давали соратники бывшего украинского президента Виктора Януковича.

В октябре у здания Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что финансирует одну из палаток, которая установлена у здания украинского парламента. «Там черкасчане, я их давно знаю. Есть затраты — содержание, питание, семьи поддержать и так далее. Я это делаю», — сказал он.