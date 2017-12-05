Решившего не прыгать с крыши Саакашвили назвали трусом

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что рейтинги бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в стране мог поднять только прыжок с крыши. Его слова во вторник, 5 декабря, приводит РИА Новости.

«Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул. Думаю, если бы все-таки что-то постелили и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся», — сказал Шкиряк журналистам в Раде. Он также назвал политика «пустым местом и пшиком, фейком, который, к сожалению, раздут и на Украине».

«Мне лично его судьба безразлична, мне не безразлична судьба Украины, поэтому я уверен, что все должно происходить исключительно в рамках законов и Конституции Украины», — добавил Шкиряк, отметив, что Саакашвили уже давно должен был вернуться в Грузию и доказать свою невиновность там.

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Ранее во вторник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в квартиру Саакашвили с обыском. После этого политик сбежал, забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал оттуда спрыгнуть, однако в результате его задержали. Саакашвили усадили в машину и попытались увезти, но его сторонники заблокировали автомобиль и устроили драку с силовиками.

В СБУ сообщили, что политик был задержан в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Его адвокат Павел Богомазов заявил, что задержанного обвиняют в попытке свержения конституционного строя.