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Михо и Майдан

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Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Полевые кухни, баррикады, столкновения с полицией — политический сезон в Киеве стартовал с новых бессрочных акций протеста. На этот раз Майдан у стен Верховной Рады возглавляет прорвавшийся через границу Михаил Саакашвили. Поддержку ему оказывает «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Пока на акции выходят от нескольких сотен до четырех тысяч человек. «Лента.ру» попыталась понять, на что рассчитывают противники Петра Порошенко и стоит ли волноваться украинскому президенту.

Подбили глаз и закидали яйцами

История нового украинского Майдана началась еще в середине сентября. Тогда лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили с группой сторонников растолкал пограничников и прорвался через польско-украинскую границу. По возвращении в страну бывший губернатор Одесской области сразу же объявил, что 17 октября приедет в Киев с тремя требованиями: создать антикоррупционные суды, отменить депутатскую неприкосновенность, принять новый избирательный закон.

К назначенному дню подготовились не только оппозиционеры, но и сотрудники правоохранительных органов. Вечером 16 октября центр Киева был наводнен силовиками, центральная часть украинской столицы перекрыта. В Киеве здания органов власти находятся в непосредственной близости друг от друга. Верховная Рада, правительство страны, администрация президента, важнейшие министерства располагаются в районе улиц Банковой, Грушевского, Институтской и образуют правительственный квартал. «Подходы к Банковой перекрыли. Такого не было даже в дни Евромайдана. Михо (Михаила Саакашвили — прим. «Ленты.ру») еще нет, а Петя (Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру») очкует нереально», — написал на своей странице в Facebook журналист, военный аналитик Юрий Касьянов. Здание Верховной Рады было взято в двойное оцепление. При этом к стенам парламента подвезли (!!!) артиллерийские орудия. Правда, чиновники объяснили это подготовкой к салюту в честь визита в Киев президента Мальты. Усилена была также охрана личной резиденции Порошенко в пригороде Киева. Это усиление стражи порядка объяснили проведением учений.

Днем 17 сентября у стен Верховной Рады собралось более четырех тысяч человек. В число демонстрантов, помимо движения Михаила Саакашвили «Рух новых сил», вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Выступая на митинге, Саакашвили потребовал отставки Порошенко. «Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и опять попытается выиграть время, как он это делает уже три года, тогда, мне кажется, нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади», — сказал он.

Далее началась традиционная для Украины real politics. Сначала сторонник протеста — внефракционный депутат Владимир Парасюк — напал на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который ранее возглавлял министерство обороны. Позже досталось народным избранникам от фракции «Блока Петра Порошенко». Алексея Гончаренко обозвали губошлепом и закидали яйцами; Юлия Мамчура толкали и дергали за костюм; в Олега Барну метнули бутылку и подбили ему глаз. В результате парламентарии начали проникать на рабочее место под прикрытием: в париках, с накладными усами и бровями.

Ближе к вечеру митингующие стали обустраивать протестный бивуак. Оппозиционеры оттеснили стражей порядка, отняли у них металлические щиты и заграждения, прямо на площади перед зданием Рады разбили палатки и пообещали не уходить до выполнения своих требований. Быстро было организовано питание: в полевой кухне приготовили гречку с тушенкой. Для обогрева использовали переносные печки, для защиты от возможного штурма установили баррикаду. Утром 18 октября на площади появился «звук» в виде микроавтобуса с колонками и усилителями. Словом, всего за сутки протестный лагерь Саакашвили сделал то, на что Майдану 2013-2014 понадобилось несколько недель. Прогресс налицо.

Цели не ясны, задачи не определены

В последующие дни стало понятно, что противостояние может затянуться надолго. На ночь в палаточном городке обычно остается несколько сотен человек, днем у стен парламента собирается несколько тысяч. Михаил Саакашвили пригласил всех киевлян в это воскресенье на вече в центр города. Предполагается, что в выходной день на улицы выйдет намного больше горожан и приезжих из других регионов.

По итогам нескольких дней протеста можно судить, что и представители власти, и их оппоненты находятся в тупике и действуют по определенному шаблону. Да, оппозиции удалось вывести людей на площадь. Политикой президента многие недовольны, его реальный рейтинг минимален. По данным социологического центра «София», Порошенко поддерживает менее 2 процентов граждан. Список претензий огромен: обнищание населения, коррупция, постоянное повышение тарифов на коммунальные услуги, продолжение войны в Донбассе. Однако реального воодушевления и решимости, как это было четыре года назад, пока не заметно. По многочисленным свидетельствам, у стен Рады собрались профессиональные майданщики — те, кто зарабатывает участием в акциях. Говорят, что за выход на демонстрацию участнику выплачивают в среднем 100 гривен (около 220 рублей). Месяц назад эта же услуга стоила 50 гривен.

Возможно, дело в том, что недостаточно ясна альтернатива, предлагаемая оппозиционерами. Предыдущий Майдан вдохновлялся идеей евроинтеграции. Да, представление о Европе у большинства участников тех событий было идеализированным, слабо коррелировало с реальной жизнью на Западе. Однако это был целостный образ — картина будущего. Сейчас даже ярые сторонники оппозиции с трудом объясняют суть политической реформы, которую они требуют провести.

С другой стороны, недостаточно ресурсов и у представителей власти. Силовики не горят желанием вступать в противостояние с протестующими. Всем памятен опыт бойцов «Беркута» и других спецподразделений, которые зимой 2014 года защищали Виктора Януковича, но были преданы — многих после госпереворота арестовали. Сейчас силовики легко отступают при минимальном напоре протестующих. Руководители силовых ведомств прямо заявили, что разгонять палаточный лагерь не будут. Генеральный прокурор страны Юрий Луценко назвал право на мирные акции одним из главных достижений Майдана. Глава Национальной полиции страны Сергей Князев сообщил, что полицейские изъяли у протестующих оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу, но участвовать в разгоне тоже отказался.

В ожидании вече

Киевские власти в итоге выбрали самый очевидный путь: попытались пойти навстречу протестующим. Верховная Рада взялась за законопроекты, принятия которых от нее добивается оппозиция. Судьба их сложилась по-разному. Парламент начал рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Первый этап — включение документа в повестку дня работы парламента, чтобы отправить его на экспертизу в Конституционный суд. В Раде одобрили сразу два варианта документа. Разница между ними в том, что один предполагает немедленную отмену иммунитета, другой — только с 1 января 2020 года. Отсрочка объясняется тем, что изменение Конституции требует длительной, многоступенчатой процедуры. Теперь Конституционный суд должен дать заключение о конституционности предлагаемых изменений. Если заключение будет положительным, то Рада может принять законопроект в первом чтении. Порошенко рассчитывает, что это случится на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале 2018 года.

На голосование были выставлены также три проекта изменения избирательной системы, которые ликвидируют мажоритарную систему и вводят систему выборов по открытым партийным спискам. Ни один из них при голосовании в Раде, однако, не набрал и 200 голосов. Законопроект о создании антикоррупционного суда Порошенко даже не стал вносить на голосование.

Часть митингующих назвала такое решение парламента своей победой. В «Самопомощи» пообещали протестовать другими методами, в «Батькивщине» дали понять, что активисты в дальнейшем вряд ли появятся перед Радой. Остаться с людьми в палаточном городке решили лишь сторонники партии Саакашвили «Рух новых сил» и депутаты Рады Семен Семенченко и Егор Соболев. В связи с этим у представителей власти наблюдается прилив оптимизма. Они оставляют Майдану считаные дни. «Народ скоро начнет расходиться, а когда спонсоры перестанут покупать гречневую кашу — уйдет большинство. А потом свою работу сделают коммунальные службы», — говорит представитель пропрезидентской фракции Иван Винник.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что у нынешней акции протеста несколько организаторов. «Для западных элит конечной целью является давление, определенная дрессировка Порошенко, так как в последнее время он перестал быть чувствительным ко многим требованиям Запада, — считает политолог. — Осложнились коммуникации с МВФ, глава государства игнорирует политические требования, наприме, о создании антикоррупционного суда. Украинские олигархи также пытаются ослабить президента, ослабить административное давление на их бизнес. Многие потеряли при Порошенко огромные деньги, были вынуждены бежать из страны. Лично Саакашвили пытается вернуться в украинское политическое поле, вернуть себе паспорт, возможно, побороться за электоральный рейтинг».

По словам Бортника, в нынешнем виде Майдан не может привести к смене власти на Украине, однако не стоит рассчитывать на то, что участники протеста в ближайшее время разойдутся. Скорее всего, палаточный городок просуществует минимум до весны-лета следующего года, периодически разрастаясь в период обсуждения знаковых законопроектов.

Игорь Кармазин

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