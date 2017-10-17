Центр Киева перекрыли перед митингом Саакашвили

Киевские правоохранители вечером 16 октября перекрыли центральную часть города, где во вторник должен состояться митинг, организованный сторонниками Михаила Саакашвили. Об этом в своем Facebook написала журналистка Татьяна Даниленко.

«Правительственный квартал наглухо заблокирован. Во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии — даже во время парада на Крещатике не было их столько. Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела», — написала она.

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Журналист и волонтер Юрий Касьянов также рассказал о перекрытиях в центре украинской столицы. «Подходы к Банковой перекрыты. Такого не было даже в дни Майдана. Михо еще нет, но Путин уже вот-вот нападет», — сообщил он.

«Власть решила отгородиться забором от требований смены правил игры и поколений в политике. Где-то мы такое уже видели, правда? Это безумие только приближает ее конец», — написал народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Руководитель Главного департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко объяснил перекрытия в центре города мерами безопасности в связи с визитом в страну президента Мальты. «Всему вина — президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. У нее завтра государственный визит на Украину. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед администрацией президента», — написал он. На сайте Киевской городской государственной администрации также появилось сообщение о перекрытиях в центре украинской столицы с 06:00 17 октября.

17 октября под Верховной Радой пройдет митинг, участники которого потребуют от украинских властей принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Среди организаторов акции — «Движение новых сил», «Самопомощь», ВО «Свобода» и другие партии и объединения. О проведении митинга в столице Украины объявил лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили.