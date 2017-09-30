Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили позвал всех на «большой митинг» в Киеве. Он пройдет 17 октября. Об этом он заявил на акции своих сторонников в Одессе 30 сентября, сообщает ТАСС.

«Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута», — сказал Саакашвили.

Сам бывший грузинский лидер, который не может претендовать на президентский пост на Украине, после предполагаемой смены власти в Киеве намерен вернуться в Одессу, чтобы продолжить ее развитие.

Всего на встречу, по оценкам очевидцев, пришли порядка 500 человек.

Перед выступлением бывшего губернатора Одесской области на площади произошла потасовка между сторонниками и противниками Саакашвили. Полиция быстро развела конфликтующие стороны.

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября въехал на Украину через пункт пропуска «Шегини». При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников.

12 сентября он заявил, что планирует объехать «многие города и села» на Украине.

22 сентября районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей).

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника главы украинского государства. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

