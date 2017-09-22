Саакашвили получил штраф за прорыв украинской границы

Мостиский районный суд Львовской области бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает «Интерфакс».

По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3400 гривен (менее 7500 рублей).

Также Саакашвили должен оплатить судебный сбор в размере 320 гривен (700 рублей).

Сам бывший глава Одесской области на суд не явился, поскольку находится в Черкассах. «Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом», — заявил Саакашвили.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.