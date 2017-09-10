На украинской границе начались столкновения сторонников Саакашвили и силовиков

На контрольно-пропускном пункте «Шегини» на границе Украины с Польшей начались столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и украинскими силовиками. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.
Соратникам бывшего губернатора Одесской области удалось прорвать оцепление на КПП. После этого Саакашвили пешком в окружении своих сторонников прошел на территорию Украины.
Политик на автобусе беспрепятственно миновал польский КПП «Медыка», однако перед «Шегини» путь ему преградили украинские силовики. «Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», — рассказал Саакашвили.
Ранее 10 сентября политик, лишенный украинского гражданства, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе.
По словам Саакашвили, у него нет ни одного документа, даже водительских прав.