Поезд с Саакашвили задержали на польско-украинской границе

Поезд «Интерсити» с бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили не отправляют со станции в польском Пшемысле (Перемышле) на границе с Украиной. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».
«Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели? (...) Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заявил Саакашвили в беседе с журналистами.
В связи со сложившейся ситуацией сторонники опального политика призвали польскую полицию вмешаться, сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем.
По информации РИА Новости, Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов, в Пшемысле. После этого по громкой связи было сделано следующее объявление: «В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не пойдет, пока это лицо не покинет состав».
9 сентября Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину. В Киеве ранее заявляли, что не пустят его в страну, а при попытке пересечь границу изымут паспорт.
Политика лишили украинского гражданства в июле. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (в ней умалчивалось об уголовном деле в отношении него в Грузии). Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.
Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.