Поезд с Саакашвили задержали на польско-украинской границе

Поезд «Интерсити» с бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили не отправляют со станции в польском Пшемысле (Перемышле) на границе с Украиной. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели? (...) Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заявил Саакашвили в беседе с журналистами.

В связи со сложившейся ситуацией сторонники опального политика призвали польскую полицию вмешаться, сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем.

Материалы по теме Безумный Михо Почему приезда Саакашвили боится вся Украина

По информации РИА Новости, Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов, в Пшемысле. После этого по громкой связи было сделано следующее объявление: «В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не пойдет, пока это лицо не покинет состав».

9 сентября Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину. В Киеве ранее заявляли, что не пустят его в страну, а при попытке пересечь границу изымут паспорт.

Политика лишили украинского гражданства в июле. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (в ней умалчивалось об уголовном деле в отношении него в Грузии). Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.