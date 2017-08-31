Саакашвили предсказал свою судьбу в случае возвращения на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что киевские власти разработали три сценария на случай его возвращения на Украину. Об этом в четверг, 31 августа, он сказал в эфире телеканала NewsOne, видео доступно на YouTube.

Саакашвили подтвердил свое намерение вернуться на Украину 10 сентября. По его словам, украинско-польскую границу он будет пересекать в полдень в пункте пропуска «Краковец». «Но у них несколько сценариев. Во-первых, не пустить меня через границу, забрать у меня паспорт и выдворить обратно в Польшу. Во-вторых, пропустить меня, но сразу задержать под любым предлогом и начать процесс экстрадиции [в Грузию]. Но тут у них проблема — грузинские уголовные дела раньше официально не признавались Украиной», — сказал бывший губернатор.

Он добавил, что по третьему сценарию на границе будет устроена «заварушка». «Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги — тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал», — заявил Саакашвили.

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26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В то время бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Саакашвили также объявлен во внутригосударственный розыск.