Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что бывшего губернатора Одесской области следует расстрелять, если он попытается прорвать украинско-польскую границу. Об этом в понедельник, 21 августа, он написал на своей странице в Facebook.

«Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», — отметил Ляшко.

Он добавил, что считает призывы прорвать границу неуважением к украинской государственности и суверенитету.

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Ранее в этот же день Саакашвили заявил, что несколько европейских стран готовы предоставить ему свое гражданство, однако от предложения он отказался и собирается возвращаться на Украину. «Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября на Украину. До встречи на украинско-польской границе», — сказал он.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В то время бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Саакашвили также объявлен во внутригосударственный розыск.