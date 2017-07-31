Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил США в беспардонном вмешательстве во внутренние дела Украины. Об этом в понедельник, 31 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Американцы возмущаются, что Россия или Украина вмешивались в их выборы, а сами беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства. Так унизительно указывают только сырьевым колониям. Я никому не позволю так говорить с Украиной», — возмутился политик.

Он добавил, что посол США на Украине Мари Йованович действует как «слон в посудной лавке». «Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более, что, по моей информации, она не пользуется никакой поддержкой в Вашингтоне», — заявил Ляшко.

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Его возмущение вызвали публикации посольства США на Украине в Twitter. «Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добродетель многих из них вызывает сомнения. Рада должна отдельно рассмотреть каждую кандидатуру», — сказано в микроблоге.

28 июля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что слова президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы были небезосновательными. По его сведениям, имели место «грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами».

25 июля президент США Дональд Трамп выступил за расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время американской избирательной кампании.